PRIMEIRA VITÓRIA

Bandeirante vira nos acréscimos e vence a Itapirense na A3

Por Wesley Pedrosa | da Redação
Falta cobrada do campo defensivo, aos 46, define triunfo fora de casa
Falta cobrada do campo defensivo, aos 46, define triunfo fora de casa

O Bandeirante de Birigui conquistou uma vitória emocionante neste domingo (15) ao bater a Itapirense por 2 a 1, de virada, no Estádio Coronel Chico Vieira, pela sétima rodada da Série A3 do Campeonato Paulista.

O lance decisivo saiu aos 46 minutos do segundo tempo. O zagueiro Sendeski cobrou uma falta de longa distância, ainda do campo de defesa. A bola quicou no gramado, ganhou efeito inesperado e encobriu o goleiro João Stein, selando a virada no apagar das luzes.

Antes disso, a Itapirense havia aberto o placar aos 33 minutos da etapa inicial. Após falha na saída de bola do adversário, Thauan recebeu dentro da área e finalizou com precisão, sem chances de defesa. O empate veio no segundo tempo, quando João Stein saiu da meta, não conseguiu interceptar a jogada, e Jhonny aproveitou para marcar com o gol desguarnecido.

Com o resultado, o Bandeirante conquista sua primeira vitória na competição, chega aos seis pontos e deixa a zona de rebaixamento. Já a Itapirense permanece com quatro pontos e passa a integrar o Z-2.

Na próxima rodada, o Bandeirante enfrenta a Francana,  no sábado, no Estádio Pedro Marin Berbel. A Itapirense joga fora de casa no domingo, às 10h, contra a Portuguesa Santista.

