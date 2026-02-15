A noite de sábado (14) foi marcada por tensão e correria no bairro Jussara, em Araçatuba, após dois jovens serem atingidos por disparos de arma de fogo em um ataque que mobilizou diversas forças de segurança.
Segundo informações apuradas, por volta das 21h, um chamado via Copom alertou sobre tiros na Rua Antônio Floriano Petia e a existência de uma pessoa ferida no local. Quando as equipes chegaram, encontraram um jovem de 26 anos sendo atendido por uma unidade do Corpo de Bombeiros.
À polícia, ele relatou que um homem desconhecido teria se aproximado a pé e efetuado disparos contra ele e um amigo que o acompanhava, fugindo em seguida.
O segundo ferido, um jovem de 19 anos, foi localizado na rua Ignês Aparecida de Abreu Bernadi. Baleado na região do abdômen, ele conseguiu correr por alguns metros antes de cair. O rapaz foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa, onde permaneceu sob cuidados médicos.
As duas áreas foram isoladas por equipes da Polícia Militar para o trabalho da perícia técnica. Após os procedimentos da Polícia Científica, os locais foram liberados. Investigadores do DH/Deic também estiveram na unidade de saúde para colher informações que possam ajudar na identificação do autor.
Até a madrugada deste domingo (15), não havia confirmação sobre a autoria ou motivação do crime. As duas vítimas permaneciam em observação médica e deveriam passar por avaliação de um cirurgião.
O caso será investigado pelas autoridades, que trabalham para esclarecer as circunstâncias da tentativa de duplo homicídio que assustou moradores da região.
