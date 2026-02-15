A noite de sábado (14) foi marcada por tensão e correria no bairro Jussara, em Araçatuba, após dois jovens serem atingidos por disparos de arma de fogo em um ataque que mobilizou diversas forças de segurança.

Segundo informações apuradas, por volta das 21h, um chamado via Copom alertou sobre tiros na Rua Antônio Floriano Petia e a existência de uma pessoa ferida no local. Quando as equipes chegaram, encontraram um jovem de 26 anos sendo atendido por uma unidade do Corpo de Bombeiros.

À polícia, ele relatou que um homem desconhecido teria se aproximado a pé e efetuado disparos contra ele e um amigo que o acompanhava, fugindo em seguida.