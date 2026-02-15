Uma perseguição na madrugada deste domingo (15) terminou com um homem preso por embriaguez ao volante em Araçatuba. A ocorrência foi registrada por volta das 4h40, durante patrulhamento ostensivo da Guarda Civil Municipal pela rua Marcílio Dias, realizado pelos guardas municipais Evandro e Rodrigo Garcia.
Segundo informações da corporação, dois indivíduos estavam em uma motocicleta quando chamaram a atenção da equipe: o passageiro não utilizava capacete, desrespeitando as normas de trânsito. Ao receber ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, o condutor ignorou a determinação e iniciou fuga em alta velocidade.
Durante a tentativa de escapar, o motociclista atravessou o canteiro central da Avenida Waldemar Alves e percorreu diversas vias da região, colocando motoristas e pedestres em risco. Diante da situação, os GCMs Evandro e Rodrigo Garcia iniciaram acompanhamento tático para conter a ação.
A fuga terminou quando, já na Rua Marcílio Dias, o condutor perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra a parte dianteira da viatura da GCM.
Na abordagem, os agentes constataram sinais evidentes de embriaguez, como forte odor etílico, olhos avermelhados e desorientação. Submetido ao teste do etilômetro, o resultado apontou 0,70 miligrama de álcool por litro de ar alveolar - índice que configura crime de trânsito conforme o Código de Trânsito Brasileiro.
Além da prisão, foram lavrados seis Autos de Infração de Trânsito. O suspeito foi encaminhado ao Plantão de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da autoridade policial para as medidas cabíveis.
