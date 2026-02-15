Uma perseguição na madrugada deste domingo (15) terminou com um homem preso por embriaguez ao volante em Araçatuba. A ocorrência foi registrada por volta das 4h40, durante patrulhamento ostensivo da Guarda Civil Municipal pela rua Marcílio Dias, realizado pelos guardas municipais Evandro e Rodrigo Garcia.

Segundo informações da corporação, dois indivíduos estavam em uma motocicleta quando chamaram a atenção da equipe: o passageiro não utilizava capacete, desrespeitando as normas de trânsito. Ao receber ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, o condutor ignorou a determinação e iniciou fuga em alta velocidade.

Durante a tentativa de escapar, o motociclista atravessou o canteiro central da Avenida Waldemar Alves e percorreu diversas vias da região, colocando motoristas e pedestres em risco. Diante da situação, os GCMs Evandro e Rodrigo Garcia iniciaram acompanhamento tático para conter a ação.