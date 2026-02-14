Uma ação policial contra o tráfico de drogas terminou com prisão em flagrante e apreensão de entorpecentes na noite desta sexta-feira 13, no bairro Vila Bandeirantes, em Birigui. A intervenção ocorreu após denúncias anônimas indicarem que um imóvel já conhecido por ocorrências anteriores voltava a ser usado para a venda de drogas.
Durante o patrulhamento, equipes foram até a Rua Egídio Navarro e visualizaram movimentação suspeita. Ao notar a presença policial, um indivíduo correu para dentro da residência e fugiu pelos fundos, não sendo localizado. Diante das circunstâncias, os agentes entraram no imóvel e abordaram outro homem que estava no local.
Na vistoria, os policiais encontraram uma sacola contendo substância semelhante à maconha, totalizando cerca de 400 gramas, além de dois celulares e uma faca de cozinha utilizada, segundo apurado, para fracionamento do entorpecente. Também foram apreendidas cadernetas com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico e ferramentas que, conforme relato do abordado, teriam sido obtidas em trocas por drogas.
Valores em dinheiro, entre moedas e cédulas diversas, possivelmente provenientes da atividade ilícita, também foram recolhidos. A análise inicial indicou que o imóvel não possuía características de moradia regular, sendo utilizado exclusivamente como base para a comercialização de entorpecentes.
Diante das evidências, foi dada voz de prisão em flagrante ao suspeito, com comunicação de seus direitos constitucionais. O uso de algemas foi necessário para evitar risco de fuga, conforme prevê a legislação. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial junto com o material apreendido, e a autoridade policial ratificou a prisão pelo crime de tráfico de drogas. O detido permaneceu à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.