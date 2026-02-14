Uma ação policial contra o tráfico de drogas terminou com prisão em flagrante e apreensão de entorpecentes na noite desta sexta-feira 13, no bairro Vila Bandeirantes, em Birigui. A intervenção ocorreu após denúncias anônimas indicarem que um imóvel já conhecido por ocorrências anteriores voltava a ser usado para a venda de drogas.

Durante o patrulhamento, equipes foram até a Rua Egídio Navarro e visualizaram movimentação suspeita. Ao notar a presença policial, um indivíduo correu para dentro da residência e fugiu pelos fundos, não sendo localizado. Diante das circunstâncias, os agentes entraram no imóvel e abordaram outro homem que estava no local.

Na vistoria, os policiais encontraram uma sacola contendo substância semelhante à maconha, totalizando cerca de 400 gramas, além de dois celulares e uma faca de cozinha utilizada, segundo apurado, para fracionamento do entorpecente. Também foram apreendidas cadernetas com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico e ferramentas que, conforme relato do abordado, teriam sido obtidas em trocas por drogas.