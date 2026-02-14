Com a chegada do Carnaval, moradores de Araçatuba devem ficar atentos às mudanças no atendimento da rede pública de saúde administrada pela Zatti Saúde. A organização divulgou os horários especiais de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e Residências Terapêuticas, seguindo o decreto municipal nº 24.345, publicado neste mês.

De acordo com o cronograma, as unidades suspenderão o atendimento na véspera e durante o Carnaval, nos dias 16 e 17 de fevereiro. A medida considera a legislação vigente e busca alinhar o funcionamento das equipes formadas por colaboradores da entidade e servidores públicos, garantindo a organização dos serviços nesse período.

Apesar da paralisação parcial, alguns equipamentos permanecerão em atividade ininterrupta. Manterão atendimento 24 horas a UBS “Dr. Jecy Villela dos Reis”, no bairro Morada dos Nobres; a UBS “Dr. Jorge Maluly Neto”, no Umuarama 2; o CAPS-III Adulto; o CAPS-AD III; e as Residências Terapêuticas Violetas e Beija-Flor. O funcionamento seguirá as escalas previamente estabelecidas.