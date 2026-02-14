15 de fevereiro de 2026
Homem procurado por roubo é capturado pela Rocam

Uma ação rápida durante patrulhamento noturno resultou na captura de um homem procurado pela Justiça, na noite de sexta-feira, 13, em Birigui. A abordagem foi realizada por uma equipe da Rocam na rua Jerônimo Sabotto, após os policiais identificarem atitude suspeita do indivíduo.

Após a abordagem e identificação, a consulta aos sistemas policiais confirmou que havia contra ele um mandado de prisão preventiva expedido em 9 de janeiro deste ano. A ordem judicial está relacionada à investigação de um crime de roubo contra um estabelecimento comercial, enquadrado no artigo 157 do Código Penal.

Ciente da determinação judicial, o homem foi informado sobre seus direitos e submetido à revista pessoal. Diante do risco de fuga e visando garantir a segurança dos envolvidos, os policiais utilizaram algemas, procedimento realizado conforme as diretrizes legais vigentes.

O detido foi conduzido ao Plantão Policial de Birigui, onde a ocorrência foi formalizada. Após os trâmites legais, ele permaneceu à disposição da Justiça.

