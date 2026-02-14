Na noite desta sexta-feira (13), momentos de desespero deram lugar ao alívio em Birigui. Um bebê de apenas um mês de vida foi salvo após se engasgar e ser levado às pressas pela mãe até o quartel do Corpo de Bombeiros.

De acordo com as informações apuradas, a mulher chegou ao local visivelmente abalada, transportando o filho em um carro. Ao dar entrada no quartel, a criança já apresentava sinais de desfalecimento, o que exigiu reação imediata da equipe de plantão. Sem perder tempo, os bombeiros iniciaram as manobras de desobstrução das vias aéreas, conseguindo restabelecer a respiração do recém-nascido.

Durante o atendimento, a mãe recebeu acolhimento e suporte do sargento Rudinei e dos soldados Franco e Castilho. Após os primeiros socorros, o bebê foi encaminhado ao Pronto-socorro Municipal de Birigui pelos cabos Vieira e Pamela, com apoio do bombeiro municipal Ferrarezi, para avaliação médica e monitoramento.