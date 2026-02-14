A Prefeitura de Araçatuba convocou familiares e responsáveis por pessoas sepultadas em caráter provisório no Cemitério Municipal Recanto da Paz, localizado no bairro Rosele. A medida tem como objetivo liberar espaços e reorganizar a ocupação dos jazigos, com a transferência dos restos mortais para ossários.

O comunicado, divulgado em edição recente do Diário Oficial, orienta que responsáveis por sepultamentos realizados até 31 de dezembro de 2021 procurem a administração do cemitério para providenciar o traslado. O prazo estabelecido para atendimento vai até 19 de março, mediante apresentação de certidão de óbito e documentos pessoais.

Segundo a administração municipal, esta é a terceira publicação sobre o tema - após avisos anteriores - atendendo às exigências de publicidade previstas na legislação vigente.

Regularização