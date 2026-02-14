Motoristas que circulam por Araçatuba devem ficar atentos nos próximos dias. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, anunciou bloqueios e interdições em diferentes pontos da cidade entre sábado (14) e terça-feira (17), em razão da programação carnavalesca e de eventos religiosos.
A medida busca organizar o fluxo de veículos e proteger pedestres durante as atividades. A recomendação é que condutores redobrem a atenção ao trafegar pelas áreas afetadas e priorizem trajetos alternativos sempre que possível.
A primeira interdição ocorre na sexta-feira (14), a partir das 8h, em frente à Igreja Cristã Maranata, na Praça Pio XI, trecho entre as ruas Saldanha Marinho e Vereador Aldo Campos, no Jardim Brasil, para realização de um encontro religioso. No mesmo dia, às 13h30, um desfile de blocos sai da Praça do Guanabara em direção ao Shopping Plaza, alterando o trânsito ao longo do percurso.
Já às 16h, foliões se concentram na Praça Getúlio Vargas e seguem até a Praça Hugo Lippe Júnior (Praça Olímpica). Durante o trajeto pela Rua Armando de Sales Oliveira, cruzamentos serão bloqueados temporariamente para a passagem do público.
Alterações
Outras intervenções estão previstas a partir das 19h30, com bloqueios para um evento religioso que terá início na Avenida Abrão Buchalla com a Rua Francisco Vilela, passando pela Avenida Teles de Menezes e Rua Sebastião Guimarães Corrêa, no Bairro Concórdia, com encerramento em frente à Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus.
No sábado (15), também às 19h30, um cortejo carnavalesco percorre as ruas Gonçalves Ledo, Praça São Joaquim, Rubião Júnior e Riachuelo. Nesses pontos, as interrupções serão momentâneas e apenas durante a passagem dos participantes.
A Prefeitura reforça que equipes estarão nos locais para orientar o trânsito e pede a colaboração da população para evitar transtornos e garantir que as atividades ocorram com tranquilidade.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.