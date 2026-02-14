Motoristas que circulam por Araçatuba devem ficar atentos nos próximos dias. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, anunciou bloqueios e interdições em diferentes pontos da cidade entre sábado (14) e terça-feira (17), em razão da programação carnavalesca e de eventos religiosos.

A medida busca organizar o fluxo de veículos e proteger pedestres durante as atividades. A recomendação é que condutores redobrem a atenção ao trafegar pelas áreas afetadas e priorizem trajetos alternativos sempre que possível.

A primeira interdição ocorre na sexta-feira (14), a partir das 8h, em frente à Igreja Cristã Maranata, na Praça Pio XI, trecho entre as ruas Saldanha Marinho e Vereador Aldo Campos, no Jardim Brasil, para realização de um encontro religioso. No mesmo dia, às 13h30, um desfile de blocos sai da Praça do Guanabara em direção ao Shopping Plaza, alterando o trânsito ao longo do percurso.