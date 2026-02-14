A Prefeitura de Araçatuba publicou nesta sexta-feira (13) um decreto que coloca em pauta um tema sensível para o funcionalismo público: a possível retomada de benefícios congelados durante a pandemia. A medida surge após a regulamentação da Lei Complementar Federal 226/26, conhecida como “Lei do Descongela”, que autoriza estados e municípios a revisarem vantagens interrompidas entre maio de 2020 e dezembro de 2021.

Entre os direitos que entram na discussão estão adicionais por tempo de serviço — como anuênios, triênios, quinquênios, sexta-parte e licença-prêmio — cuja contagem foi impactada no período da crise sanitária. A nova legislação abre caminho para análise de eventual pagamento retroativo, desde que respeitadas as condições legais e orçamentárias.

Avaliação

O decreto municipal determina que a Secretaria de Administração, por meio do Departamento de Recursos Humanos, e a Secretaria da Fazenda conduzam estudos técnicos, jurídicos e financeiros para medir o impacto da aplicação da norma. A administração reforça que não existe liberação automática de valores: qualquer pagamento dependerá da conclusão das análises, da disponibilidade de recursos e da aprovação de lei específica pela Câmara.