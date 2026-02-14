14 de fevereiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ORIENTAÇÃO

Ação em Araçatuba alerta motoristas contra álcool e direção

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Mobilização em Araçatuba marca início do Carnaval com orientações educativas para prevenir acidentes
Mobilização em Araçatuba marca início do Carnaval com orientações educativas para prevenir acidentes

As secretarias municipais de Segurança Pública e de Mobilidade Urbana, em parceria com o Detran-SP, realizam nesta sexta-feira (13) uma iniciativa voltada à conscientização de condutores em Araçatuba. A atividade abre a programação de Carnaval na cidade e tem como principal proposta alertar sobre os perigos de dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas.

A abordagem ocorrerá em formato de pit stop educativo, das 18h às 20h, no cruzamento das ruas Cristiano Olsen e Armando de Sales Oliveira - região de intenso movimento. Durante a ação, equipes orientarão motoristas e motociclistas, distribuindo materiais informativos e reforçando mensagens de segurança viária, com foco na prevenção de acidentes.

Prevenção

A mobilização busca chamar a atenção da população antes do início das festividades, período em que há aumento no consumo de álcool e, consequentemente, maior risco nas vias. A intenção é incentivar atitudes responsáveis, contribuindo para a preservação de vidas e para um trânsito mais seguro.

Entre as recomendações, está o planejamento antecipado do deslocamento para quem pretende beber, optando por transporte por aplicativo, táxi ou designando um condutor sóbrio. A ação integra um conjunto de estratégias do município para fortalecer a segurança durante o Carnaval.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários