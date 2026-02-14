As secretarias municipais de Segurança Pública e de Mobilidade Urbana, em parceria com o Detran-SP, realizam nesta sexta-feira (13) uma iniciativa voltada à conscientização de condutores em Araçatuba. A atividade abre a programação de Carnaval na cidade e tem como principal proposta alertar sobre os perigos de dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas.

A abordagem ocorrerá em formato de pit stop educativo, das 18h às 20h, no cruzamento das ruas Cristiano Olsen e Armando de Sales Oliveira - região de intenso movimento. Durante a ação, equipes orientarão motoristas e motociclistas, distribuindo materiais informativos e reforçando mensagens de segurança viária, com foco na prevenção de acidentes.

Prevenção

A mobilização busca chamar a atenção da população antes do início das festividades, período em que há aumento no consumo de álcool e, consequentemente, maior risco nas vias. A intenção é incentivar atitudes responsáveis, contribuindo para a preservação de vidas e para um trânsito mais seguro.