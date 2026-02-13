Um morador de 28 anos do bairro Umuarama, em Araçatuba, procurou a polícia após cair em um golpe virtual que resultou em prejuízo financeiro significativo. O caso foi registrado na noite de quinta-feira (12) e será apurado pela Polícia Civil.

Segundo o relato, o homem iniciou conversas com uma suposta mulher por meio de um aplicativo de relacionamento. Após o contato inicial, ele passou a receber mensagens de um indivíduo que se apresentou como integrante de uma facção criminosa e alegou que o companheiro da mulher teria descoberto o envolvimento entre eles.

Na sequência, começaram as ameaças. O suspeito exigiu pagamentos em dinheiro e afirmou que poderia atentar contra a vida da vítima caso os valores não fossem transferidos. Intimidado pela situação, o homem realizou diversas transferências via PIX, totalizando R$ 5.500.