Um morador de 28 anos do bairro Umuarama, em Araçatuba, procurou a polícia após cair em um golpe virtual que resultou em prejuízo financeiro significativo. O caso foi registrado na noite de quinta-feira (12) e será apurado pela Polícia Civil.
Segundo o relato, o homem iniciou conversas com uma suposta mulher por meio de um aplicativo de relacionamento. Após o contato inicial, ele passou a receber mensagens de um indivíduo que se apresentou como integrante de uma facção criminosa e alegou que o companheiro da mulher teria descoberto o envolvimento entre eles.
Na sequência, começaram as ameaças. O suspeito exigiu pagamentos em dinheiro e afirmou que poderia atentar contra a vida da vítima caso os valores não fossem transferidos. Intimidado pela situação, o homem realizou diversas transferências via PIX, totalizando R$ 5.500.
Os repasses só foram interrompidos após a intervenção do pai da vítima, que desconfiou da situação e alertou que se tratava de um golpe. A partir disso, o homem registrou boletim de ocorrência.
O caso foi formalmente enquadrado como estelionato e seguirá sob investigação, enquanto autoridades reforçam o alerta para que a população desconfie de cobranças acompanhadas de ameaças e procure orientação antes de efetuar qualquer pagamento.
