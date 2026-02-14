O movimento deve aumentar nos próximos dias no Aeroporto Dário Guarita, em Araçatuba, que se prepara para a intensa circulação de passageiros durante o período de Carnaval. Entre os dias 13 e 18 de fevereiro, a previsão é de que mais de 1,5 mil pessoas passem pelo terminal, considerando embarques e desembarques.

A estimativa representa crescimento de quase 12% em comparação com o mesmo período festivo do ano passado, quando 1.384 viajantes utilizaram o aeroporto. Para este ano, estão programados 20 voos operados pelas companhias Azul Linhas Aéreas e Gol Linhas Aéreas, conectando a região aos aeroportos de Aeroporto de Congonhas e Aeroporto Internacional de Viracopos.

De acordo com a coordenação da Aeroportos Paulistas (ASP), o aumento da demanda evidencia o papel estratégico do terminal na mobilidade regional e no fortalecimento do turismo nesta época do ano, considerada uma das mais movimentadas do calendário.