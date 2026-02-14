14 de fevereiro de 2026
FOLIA

Aeroporto projeta alta no fluxo de passageiros no Carnaval

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Terminal deve receber mais de 1,5 mil viajantes e registra crescimento em relação ao ano passado
Terminal deve receber mais de 1,5 mil viajantes e registra crescimento em relação ao ano passado

O movimento deve aumentar nos próximos dias no Aeroporto Dário Guarita, em Araçatuba, que se prepara para a intensa circulação de passageiros durante o período de Carnaval. Entre os dias 13 e 18 de fevereiro, a previsão é de que mais de 1,5 mil pessoas passem pelo terminal, considerando embarques e desembarques.

A estimativa representa crescimento de quase 12% em comparação com o mesmo período festivo do ano passado, quando 1.384 viajantes utilizaram o aeroporto. Para este ano, estão programados 20 voos operados pelas companhias Azul Linhas Aéreas e Gol Linhas Aéreas, conectando a região aos aeroportos de Aeroporto de Congonhas e Aeroporto Internacional de Viracopos.

De acordo com a coordenação da Aeroportos Paulistas (ASP), o aumento da demanda evidencia o papel estratégico do terminal na mobilidade regional e no fortalecimento do turismo nesta época do ano, considerada uma das mais movimentadas do calendário.

Para evitar transtornos, a orientação aos passageiros é verificar previamente os horários e regras de check-in das companhias e chegar ao aeroporto com cerca de duas horas de antecedência do embarque.

Atualmente, o terminal mantém operações regulares com voos da Azul para Campinas e da Gol com destino à capital paulista, com passagens disponíveis diretamente nos canais oficiais das empresas aéreas.

