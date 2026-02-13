O Araçafolia entra em clima de tradição nesta sexta-feira (13) com uma noite dedicada ao samba de raiz. A principal atração será o grupo Demônios da Garoa, que sobe ao palco a partir das 20h, na Praça Hugo Lippe Júnior (Praça Olímpica), em apresentação aberta ao público.

Reconhecido como o conjunto musical mais antigo em atividade no mundo, o grupo acumula oito décadas de trajetória e dezenas de álbuns lançados desde sua fundação, em 1943, na capital paulista. No repertório, clássicos que marcaram gerações, como Trem das Onze, Saudosa Maloca, Samba do Ernesto, Tiro ao Álvaro, Iracema e A Grande Família.

A noite de sexta-feira começa mais cedo, às 18h, com a apresentação do grupo araçatubense Gigantes da Boemia, que abre a programação com um passeio por estilos como samba, pagode raiz, choro, bossa nova e jazz brasileiro. Formada por Davi Makuin, Alex Dossi, Tim Santana e Felipe Deleon, a banda traz releituras de grandes nomes da música nacional, entre eles Zeca Pagodinho, Cartola, Tom Jobim, Alcione, Chico Buarque e Beth Carvalho.