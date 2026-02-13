O Araçafolia entra em clima de tradição nesta sexta-feira (13) com uma noite dedicada ao samba de raiz. A principal atração será o grupo Demônios da Garoa, que sobe ao palco a partir das 20h, na Praça Hugo Lippe Júnior (Praça Olímpica), em apresentação aberta ao público.
Reconhecido como o conjunto musical mais antigo em atividade no mundo, o grupo acumula oito décadas de trajetória e dezenas de álbuns lançados desde sua fundação, em 1943, na capital paulista. No repertório, clássicos que marcaram gerações, como Trem das Onze, Saudosa Maloca, Samba do Ernesto, Tiro ao Álvaro, Iracema e A Grande Família.
A noite de sexta-feira começa mais cedo, às 18h, com a apresentação do grupo araçatubense Gigantes da Boemia, que abre a programação com um passeio por estilos como samba, pagode raiz, choro, bossa nova e jazz brasileiro. Formada por Davi Makuin, Alex Dossi, Tim Santana e Felipe Deleon, a banda traz releituras de grandes nomes da música nacional, entre eles Zeca Pagodinho, Cartola, Tom Jobim, Alcione, Chico Buarque e Beth Carvalho.
O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, e contará ainda com uma ampla praça de alimentação, funcionando das 18h às 22h. Ao todo, dez bares e restaurantes participam da ação, os mesmos que integrariam o Festival Comida de Boteco cancelado no ano passado devido às chuvas.
Participam desta edição especial: Bar Brasil, Beliscos Bistrô, Cervejaria 12x8, Fala Comigo Bar, Japa’s Bar, Parada do Barão, Quintal do Marchetti, Restaurante Eredità, Ronaldo Salgados e Voth Bier.
Encerramento no sábado
O Araçafolia se despede no sábado (14) com programação voltada para toda a família. A partir das 16h, a Praça Getúlio Vargas recebe a concentração dos blocos infantis, com trio elétrico, atividades recreativas, brinquedos infláveis e distribuição de pipoca e algodão-doce.
Por volta das 17h30, os blocos seguem em cortejo até a Praça Olímpica, onde acontece a matinê com a banda Quinta Ciranda, além de apresentações da Banda Marcial da Fundação Mirim e da banda Araçás Fumegantes. A praça de alimentação também estará em funcionamento até as 22h, encerrando o festejo carnavalesco no centro da cidade.
Programação completa do Araçafolia – sábado (14)
Praça Getúlio Vargas
16h – Concentração dos blocos
Trio elétrico
Cama elástica
Recreação
Pintura facial
Distribuição de pipoca e algodão-doce
17h30 – Cortejo com blocos infantojuvenis até a Praça Olímpica
Praça Olímpica
18h – Matinê com a banda Quinta Ciranda e atrações artísticas
Tendas com opções de entretenimento e alimentação
20h – Apresentação da Banda Marcial da Fundação Mirim
20h30 – Show da banda Araçás Fumegantes
Encerramento do Araçafolia às 22h.
