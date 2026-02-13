A GS Inima Samar informou que realizará, nesta sexta-feira (13), uma manutenção programada na Rua Igor Dourado e Castro, nº 930. O serviço consiste na interligação da rede de água para atender a um novo empreendimento municipal.

Durante a execução da obra, alguns bairros podem registrar interferências no abastecimento. A previsão é que o fornecimento seja totalmente restabelecido até as 17h desta sexta.

As áreas de impacto são: Águas Claras, Chácara Bandeirantes, Chácara Sossego, Distrito Industrial Alexandre Biagi, Paquerê, Verde Parque, Aimoré e Sylvio José Venturolli.