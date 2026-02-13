A GS Inima Samar informou que realizará, nesta sexta-feira (13), uma manutenção programada na Rua Igor Dourado e Castro, nº 930. O serviço consiste na interligação da rede de água para atender a um novo empreendimento municipal.
Durante a execução da obra, alguns bairros podem registrar interferências no abastecimento. A previsão é que o fornecimento seja totalmente restabelecido até as 17h desta sexta.
As áreas de impacto são: Águas Claras, Chácara Bandeirantes, Chácara Sossego, Distrito Industrial Alexandre Biagi, Paquerê, Verde Parque, Aimoré e Sylvio José Venturolli.
Imóveis que possuem caixa-d’água adequada não devem perceber alterações no fornecimento. A concessionária orienta que os moradores utilizem a água armazenada de forma consciente e reforça que o reservatório deve ter capacidade para, no mínimo, 24 horas de consumo, conforme normas técnicas.
Durante o período da manutenção, a recomendação é manter o registro do cavalete fechado, abrindo-o novamente após a conclusão dos trabalhos, para facilitar a retomada do abastecimento. Mais informações estão disponíveis nos canais de atendimento da Samar, pelo telefone 0800-770-2295 ou via WhatsApp (11) 95020-6424.
