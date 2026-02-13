A Operação Carnaval 2026 já está em andamento nas rodovias estaduais paulistas com o objetivo de aumentar a segurança viária durante o período de maior movimento nas estradas. A iniciativa reúne equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e da Polícia Militar Rodoviária, que atuam de forma conjunta em ações de fiscalização, orientação e apoio aos motoristas.
Na região de Araçatuba, o trabalho foi reforçado com foco nas rodovias de maior fluxo, como a Marechal Rondon, Elyeser Montenegro Magalhães, Roberto Rollemberg e Assis Chateaubriand. Nessas vias, haverá intensificação do policiamento, monitoramento do tráfego e atendimento rápido em casos de emergência.
O planejamento inclui o uso de radares, etilômetros e patrulhamento móvel para coibir infrações como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e condução sob efeito de álcool. Além disso, equipes do DER estarão distribuídas em pontos estratégicos para garantir apoio operacional e manter a fluidez do trânsito.
As autoridades orientam que os motoristas façam revisão preventiva dos veículos antes de viajar e respeitem as leis de trânsito, contribuindo para um feriado mais seguro nas estradas da região.
Dentre as principais orientações estão: não dirigir após consumir bebidas alcoólicas e que se faça a verificação básica das condições do veículo antes de viajar, garantindo bom funcionamento dos freios, pneus e sistema de iluminação.
