14 de fevereiro de 2026
ARAÇATUBA

Sessão pós-Carnaval terá foco na dívida ativa do município

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Câmara de Araçatuba
Câmara de Araçatuba retoma trabalhos no dia 18 com dois projetos em votação.
Câmara de Araçatuba retoma trabalhos no dia 18 com dois projetos em votação.

Por conta do feriado prolongado de Carnaval, a próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Araçatuba foi remarcada para o dia 18 de fevereiro, às 19h. A pauta será reduzida, com apenas dois projetos previstos para discussão e votação pelos vereadores.

O principal destaque é a proposta que determina a divulgação periódica da lista de créditos inscritos na dívida ativa do município. A medida prevê que as informações sejam publicadas no portal oficial da prefeitura, permitindo maior transparência sobre débitos existentes e fortalecendo o controle social sobre as finanças públicas.

De acordo com o texto, a relação deverá trazer dados como número do processo, origem do crédito, valores atualizados e situação da cobrança. O projeto também estabelece regras para proteção de dados pessoais, garantindo anonimização quando se tratar de pessoas físicas, conforme a legislação vigente.

Outro item da pauta trata da denominação de uma via pública no Residencial Paquerê, que passará a receber o nome de Valter Raniel. As sessões da Câmara são abertas ao público e podem ser acompanhadas presencialmente no plenário ou pela internet, por meio das transmissões ao vivo nos canais oficiais do Legislativo.

