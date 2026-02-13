Duas mães procuraram a Delegacia de Defesa da Mulher de Araçatuba na última terça-feira (10) para registrar denúncias relacionadas a supostos abusos envolvendo suas filhas, ambas de 11 anos. Os fatos teriam ocorrido há cerca de três meses em um condomínio residencial do município e passaram a ser investigados oficialmente pela Polícia Civil.

De forma preliminar, as responsáveis apontaram a suspeita de envolvimento de um jovem que também residiria no local. Por envolver menores de idade, o procedimento segue sob sigilo, e dados pessoais ou detalhes que possam identificar vítimas e envolvidos não foram divulgados, a fim de preservar os direitos das partes e o andamento das investigações.

O caso ganhou grande repercussão nesta quinta-feira (12), especialmente em grupos de WhatsApp, onde duas fotografias passaram a circular ao longo do dia atribuindo acusações a dois jovens. Ainda durante a tarde, a avó de um dos citados começou a se manifestar nas conversas virtuais, afirmando que o neto não teria qualquer relação com o episódio. Ela chegou a gravar um áudio, posteriormente compartilhado em diversos grupos, contestando as acusações e pedindo cautela diante da propagação de informações não confirmadas.