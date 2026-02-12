Na manhã desta quinta-feira (12), a Polícia Civil de Birigui realizou uma operação no bairro Margareth Vargas, em Birigui, que culminou na prisão em flagrante de um homem investigado por tráfico de drogas. A ação foi conduzida pelo 1º Distrito Policial, com apoio do 2º DP, no cumprimento de mandado expedido no Processo Cautelar, da 2ª RAJ.

Conforme os boletins de ocorrência, no primeiro endereço vistoriado os policiais prenderam J.R.S., de 58 anos. Ao notar a presença da equipe, ele tentou descartar uma bolsa contendo entorpecentes, mas foi impedido.

Foram apreendidos 81 pinos de cocaína, 52 papelotes de crack e uma porção maior da droga, além de R$ 830 em dinheiro, dois celulares e um televisor de 43 polegadas, este último recolhido por suspeita de receptação dolosa.