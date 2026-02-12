13 de fevereiro de 2026
Suspeito arremessa bolsa com drogas ao ver polícia e é preso

Por Guilherme Renan | da Redação
Mandado de busca resultou na prisão de um homem de 58 anos, apreensão de cocaína, crack, dinheiro e televisores com suspeita de origem ilícita no bairro Margareth Vargas
Na manhã desta quinta-feira (12), a Polícia Civil de Birigui realizou uma operação no bairro Margareth Vargas, em Birigui, que culminou na prisão em flagrante de um homem investigado por tráfico de drogas. A ação foi conduzida pelo 1º Distrito Policial, com apoio do 2º DP, no cumprimento de mandado expedido no Processo Cautelar, da 2ª RAJ.

Conforme os boletins de ocorrência, no primeiro endereço vistoriado os policiais prenderam J.R.S., de 58 anos. Ao notar a presença da equipe, ele tentou descartar uma bolsa contendo entorpecentes, mas foi impedido.

Foram apreendidos 81 pinos de cocaína, 52 papelotes de crack e uma porção maior da droga, além de R$ 830 em dinheiro, dois celulares e um televisor de 43 polegadas, este último recolhido por suspeita de receptação dolosa.

Em uma segunda diligência, também no bairro, os policiais localizaram outro televisor em circunstâncias suspeitas. O morador M.V.S.J. afirmou ter trocado o objeto por um “Bombril” com um usuário de drogas. Diante da ausência de comprovação da origem do bem, o aparelho foi apreendido e registrado boletim por receptação para continuidade das investigações.

O delegado Ícaro Oliveira Borges, titular do 1º DP de Birigui, ressaltou a importância da operação. “A ação é resultado de trabalho investigativo contínuo e demonstra nosso compromisso em combater o tráfico e crimes associados na cidade”, afirmou. O investigado permanece à disposição da Justiça.

