Um vazamento de amônia registrado na manhã desta quinta-feira (12) causou tensão entre trabalhadores da unidade antiga do frigorífico JBS, em Andradina. O incidente exigiu a evacuação imediata do setor afetado, mas foi controlado pela equipe técnica da empresa e não houve registro de vítimas ou intoxicações graves.

Segundo informações apuradas, o vazamento foi detectado durante o expediente e, diante do risco químico, o plano de emergência foi acionado. Funcionários foram retirados do local e direcionados ao pátio da unidade, seguindo protocolos de segurança para situações envolvendo gases industriais.

Equipes de manutenção e segurança do trabalho atuaram rapidamente para isolar a área e conter o escape do produto, normalizando a situação pouco tempo depois. A amônia é amplamente utilizada como gás refrigerante na indústria alimentícia, porém apresenta alto potencial corrosivo e tóxico quando inalado em concentrações elevadas.