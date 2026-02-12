A Zatti Saúde anunciou a abertura de 37 vagas de emprego destinadas exclusivamente a Pessoas com Deficiência (PCDs) para atuação em Araçatuba. As oportunidades abrangem diferentes áreas e destacam a proposta da instituição de fortalecer a inclusão e a diversidade no ambiente profissional.
Entre as funções disponíveis estão atividades administrativas, como atendimento, além de vagas na área técnica da saúde, incluindo postos para auxiliar de enfermagem. A seleção contempla candidatos com diferentes condições que se enquadrem nos critérios legais, abrangendo variados tipos de deficiência.
Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site institucional da Zatti Saúde, preenchendo o formulário disponível no banner de vagas localizado no topo da página. Para validar a candidatura, é necessário informar os dados solicitados, anexar o currículo e apresentar laudo caracterizador da deficiência, documento obrigatório no processo seletivo.
A carga horária varia conforme a função, e os valores salariais não serão divulgados nesta etapa, seguindo política interna da instituição.
A Zatti Saúde é uma filial da Missão Salesiana de Mato Grosso (MSMT) e atua na execução de serviços essenciais voltados à população, com presença na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e na Atenção Primária à Saúde (APS).
Link para o cadastro
