A Zatti Saúde anunciou a abertura de 37 vagas de emprego destinadas exclusivamente a Pessoas com Deficiência (PCDs) para atuação em Araçatuba. As oportunidades abrangem diferentes áreas e destacam a proposta da instituição de fortalecer a inclusão e a diversidade no ambiente profissional.

Entre as funções disponíveis estão atividades administrativas, como atendimento, além de vagas na área técnica da saúde, incluindo postos para auxiliar de enfermagem. A seleção contempla candidatos com diferentes condições que se enquadrem nos critérios legais, abrangendo variados tipos de deficiência.

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site institucional da Zatti Saúde, preenchendo o formulário disponível no banner de vagas localizado no topo da página. Para validar a candidatura, é necessário informar os dados solicitados, anexar o currículo e apresentar laudo caracterizador da deficiência, documento obrigatório no processo seletivo.