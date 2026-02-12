Moradores atendidos pela Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Akira Motomatsu, em Guararapes, passam a contar com um reforço importante na área da saúde: atendimento odontológico diretamente na unidade. A implantação do consultório, equipado e com profissionais capacitados, amplia o acesso aos serviços de saúde bucal e aproxima o cuidado da rotina da comunidade.

As consultas são realizadas mediante agendamento, com atendimento às segundas, terças, quartas e sextas-feiras, das 7h às 11h e das 12h às 17h. Às quintas-feiras, os procedimentos ocorrem no período da tarde, das 13h às 17h. A iniciativa segue as diretrizes do Ministério da Saúde e integra as estratégias de fortalecimento da Atenção Básica no município.

Antes da implantação do consultório na UBS, os atendimentos odontológicos estavam concentrados no Centro Odontológico Municipal, que entre setembro e dezembro de 2025 contabilizou mais de 14 mil procedimentos realizados. Com a nova estrutura, a Prefeitura, por meio do Departamento de Saúde, inicia um processo de descentralização do serviço, ampliando a oferta e facilitando o acesso da população.