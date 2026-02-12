Uma ação da Polícia Civil, por meio de equipes da 1ª DIG/DEIC – DEINTER 10, resultou na recuperação de um aparelho celular subtraído em crime de rua durante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão no âmbito da Operação SP Mobile — iniciativa voltada à localização de dispositivos roubados ou furtados.

A investigação teve início após o registro do crime ocorrido em dezembro do ano passado, na região central de Araçatuba. Na ocasião, a vítima transitava de bicicleta quando foi abordada por um indivíduo em uma motocicleta, que tomou o celular de sua mão e fugiu em seguida.

Durante o cumprimento da ordem judicial no imóvel ligado ao investigado, apenas a esposa dele estava presente e acompanhou as diligências. No local, os policiais localizaram e apreenderam o aparelho objeto da investigação. Questionada, a mulher relatou que o celular teria sido adquirido pelo marido, afirmando não saber da possível origem ilícita.