13 de fevereiro de 2026
ARAÇATUBA

Polícia recupera celular levado de ciclista em dezembro

Por Guilherme Renan | da Redação
Divulgação
Aparelho levado de vítima no Centro foi localizado durante mandado de busca; investigado pode responder por receptação
Uma ação da Polícia Civil, por meio de equipes da 1ª DIG/DEIC – DEINTER 10, resultou na recuperação de um aparelho celular subtraído em crime de rua durante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão no âmbito da Operação SP Mobile — iniciativa voltada à localização de dispositivos roubados ou furtados.

A investigação teve início após o registro do crime ocorrido em dezembro do ano passado, na região central de Araçatuba. Na ocasião, a vítima transitava de bicicleta quando foi abordada por um indivíduo em uma motocicleta, que tomou o celular de sua mão e fugiu em seguida.

Durante o cumprimento da ordem judicial no imóvel ligado ao investigado, apenas a esposa dele estava presente e acompanhou as diligências. No local, os policiais localizaram e apreenderam o aparelho objeto da investigação. Questionada, a mulher relatou que o celular teria sido adquirido pelo marido, afirmando não saber da possível origem ilícita.

O homem apontado como responsável pela aquisição encontra-se preso atualmente por tráfico de drogas e deverá ser ouvido oportunamente para prestar esclarecimentos sobre o caso, podendo responder também pelo crime de receptação.
A Polícia Civil destaca que ações como a Operação SP Mobile reforçam o combate ao mercado ilegal de celulares, contribuindo para a recuperação de bens das vítimas e para a responsabilização dos envolvidos na cadeia criminosa.

