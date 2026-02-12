O Sesc Birigui preparou uma agenda especial para o Carnaval 2026, com uma série de atividades gratuitas voltadas a públicos de todas as idades. Entre os dias 14 e 17 de fevereiro, a unidade recebe oficinas, apresentações musicais, vivências artísticas e cortejos temáticos espalhados por diversos espaços, como a Área de Convivência, o Espaço de Brincar e os ateliês.

A proposta é transformar o período carnavalesco em um momento de encontro cultural e participação coletiva, reunindo música, artes visuais e experiências criativas que incentivam o público a vivenciar a folia de forma acessível e inclusiva.

As oficinas e vivências serão voltadas principalmente para crianças e famílias, com atividades de criação de máscaras, fantasias e instrumentos musicais. Também haverá espaços dedicados à customização de roupas, construção de brinquedos sonoros e produção de adereços sustentáveis com materiais recicláveis.