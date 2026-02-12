O Sesc Birigui preparou uma agenda especial para o Carnaval 2026, com uma série de atividades gratuitas voltadas a públicos de todas as idades. Entre os dias 14 e 17 de fevereiro, a unidade recebe oficinas, apresentações musicais, vivências artísticas e cortejos temáticos espalhados por diversos espaços, como a Área de Convivência, o Espaço de Brincar e os ateliês.
A proposta é transformar o período carnavalesco em um momento de encontro cultural e participação coletiva, reunindo música, artes visuais e experiências criativas que incentivam o público a vivenciar a folia de forma acessível e inclusiva.
As oficinas e vivências serão voltadas principalmente para crianças e famílias, com atividades de criação de máscaras, fantasias e instrumentos musicais. Também haverá espaços dedicados à customização de roupas, construção de brinquedos sonoros e produção de adereços sustentáveis com materiais recicláveis.
A programação musical contará com cortejos interativos e apresentações que percorrem diferentes ritmos ligados ao Carnaval brasileiro, incluindo marchinhas, músicas autorais e performances voltadas ao público infantil. Os espetáculos também terão recursos de acessibilidade, como tradução em Libras.
Além dos shows, blocos e intervenções artísticas, o encerramento terá apresentações festivas que prometem animar o público com dança, brincadeiras e interação, reforçando a proposta de um Carnaval coletivo, criativo e aberto a todos.
O Sesc Birigui fica na rua Manoel Domingos Ventura, 121 na Vila Xavier.
CONFIRA PARTE DA PROGRAMAÇÃO:
Dia 14 – Sábado
9h30 às 12h30 – Crianças | Vivência
Ateliêzinho de Carnaval (até 6 anos)
10h30 às 11h30 – Música | Cortejo
Banda Kombi de Palhaços
Local: Centro Comercial de Birigui
14h às 16h – Artes visuais | Oficina
Máscaras de Bichos (classificação A10)
15h às 15h50 – Música | Cortejo
Bandaréu de Palhaços
16h – Música | Show
Todos os Carnavais do Brasil
Dia 17 – Terça
9h30 às 12h30 – Crianças | Vivência
Ateliêzinho de Carnaval (até 6 anos)
10h30 – Música | Show
Bloquinho Estação Tropikids
14h às 16h – Tecnologias e artes | Ateliê
Colar Havaiano Biodegradável
15h às 16h – Música | Cortejo
Bloco do Gordinho
16h – Música | Show
Folia do Manuí
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.