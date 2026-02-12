12 de fevereiro de 2026
CASTRAÇÃO EM ANIMAIS

Penápolis recebe Castrabus com 220 vagas gratuitas para pets

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Penápolis
Unidade móvel do programa estadual Pro Pet fará castrações e microchipagem nos dias 27 e 28 de fevereiro
Unidade móvel do programa estadual Pro Pet fará castrações e microchipagem nos dias 27 e 28 de fevereiro

Penápolis receberá nos dias 27 e 28 de fevereiro (sexta-feira e sábado) o Castrabus. A unidade é um ônibus adaptado como centro cirúrgico itinerante, utilizado para realizar gratuitamente castrações e a implantação de microchips de identificação em cães e gatos.

A ação faz parte do programa estadual Pro Pet, que contempla cidades paulistas com serviços voltados ao controle populacional e ao bem-estar animal. Para Penápolis, serão disponibilizadas 220 vagas destinadas aos procedimentos.

Os atendimentos ocorrerão no Ginásio Municipal de Esportes Prefeito Nagib Sabino, conhecido como Nagibão, ao lado do Parque Aquático, das 8h às 13h.

Os tutores interessados devem realizar o agendamento antecipadamente pela internet, por meio do formulário disponibilizado pelo Governo do Estado.

O projeto garante toda a estrutura técnica, incluindo equipe de médicos-veterinários, profissionais de apoio e medicamentos utilizados nos procedimentos. Já o município fica responsável pela organização do espaço e pela oferta de suporte logístico, como energia elétrica, água, mobiliário, tendas, segurança, recepção e divulgação.

Regras para participação

Serão atendidos apenas animais entre 4 meses e 8 anos de idade.

É obrigatório que os pets estejam em jejum de 6 a 11 horas antes da cirurgia.

Somente animais previamente cadastrados serão atendidos.

O tutor deve apresentar documento de identificação.

Menores de idade precisam estar acompanhados por um responsável.

