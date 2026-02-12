Penápolis receberá nos dias 27 e 28 de fevereiro (sexta-feira e sábado) o Castrabus. A unidade é um ônibus adaptado como centro cirúrgico itinerante, utilizado para realizar gratuitamente castrações e a implantação de microchips de identificação em cães e gatos.

A ação faz parte do programa estadual Pro Pet, que contempla cidades paulistas com serviços voltados ao controle populacional e ao bem-estar animal. Para Penápolis, serão disponibilizadas 220 vagas destinadas aos procedimentos.

Os atendimentos ocorrerão no Ginásio Municipal de Esportes Prefeito Nagib Sabino, conhecido como Nagibão, ao lado do Parque Aquático, das 8h às 13h.