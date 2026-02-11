Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (11) acusado de porte de entorpecentes e furto de fiação elétrica em Andradina. A ocorrência foi registrada por volta das 3h50, na Praça José Vieira, durante patrulhamento da Polícia Militar.

Segundo informações, os policiais notaram a atitude suspeita do indivíduo, que tentou se afastar ao perceber a aproximação da viatura. Ele foi abordado e, durante a revista pessoal, foram encontrados porções de maconha e crack.

Na sequência, uma varredura pelo local apontou que o suspeito estaria retirando cabos da iluminação pública. Próximo aos seus pertences, os agentes localizaram pedaços de fios já subtraídos, reforçando a suspeita de furto.