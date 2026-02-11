12 de fevereiro de 2026
SUSTO

Jacaré invade quintal e assusta moradora em Mirandópolis

Por Guilherme Renan | da Redação
Divulgação
Animal foi capturado pelo Corpo de Bombeiros e levado para área segura; caso chama atenção para cuidados em situações semelhantes
Animal foi capturado pelo Corpo de Bombeiros e levado para área segura; caso chama atenção para cuidados em situações semelhantes

Uma cena inesperada surpreendeu uma moradora de Mirandópolis nesta terça-feira (10). Ao perceber a presença de um jacaré dentro do quintal de sua residência, ela acionou as autoridades para lidar com a situação inusitada.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas e realizaram a captura do animal com segurança. A moradora relatou não saber como o réptil teria entrado no imóvel.

Após a retirada, o jacaré foi encaminhado para um local apropriado, onde não oferece riscos à população nem ao próprio animal. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência.

As autoridades reforçam que, ao se deparar com animais silvestres em áreas urbanas, a recomendação é manter distância e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, evitando qualquer tentativa de captura por conta própria.

