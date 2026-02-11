Prefeituras da região de Araçatuba disputam a 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), que reconhece políticas públicas voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios e ao desenvolvimento econômico. A premiação contempla iniciativas de empreendedorismo rural, inovação administrativa, inclusão socioprodutiva, educação empreendedora e turismo.

Participam Araçatuba, Andradina, Castilho, Guararapes, Ilha Solteira, Mirandópolis, Penápolis, Pereira Barreto, Suzanápolis e Valparaíso. A cerimônia estadual será em 17 de março, em São Paulo, e os vencedores seguem para a etapa nacional, prevista até junho de 2026.

Segundo o gerente regional do Sebrae-SP, Marcos José Amancio, o prêmio valoriza gestões que utilizam o empreendedorismo como ferramenta de geração de oportunidades e fortalecimento social.