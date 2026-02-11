Mesmo com a chuva fraca que atingiu Araçatuba na manhã desta quarta-feira (11), uma carreata de conscientização contra a combinação de álcool e direção percorreu as ruas da cidade. A iniciativa reuniu representantes de órgãos de segurança, trânsito e saúde, reforçando o alerta sobre os riscos de dirigir sob efeito de bebida alcoólica.
O comboio passou por vias estratégicas da região central e por corredores de grande fluxo, incluindo as imediações do Terminal Urbano e ruas como Marcílio Dias, Duque de Caxias, Marechal Deodoro e parte da Avenida Brasília, chamando a atenção de pedestres e motoristas ao longo do trajeto.
A reportagem acompanhou parte da ação nas proximidades do Terminal Urbano e ouviu moradores e trabalhadores que transitavam pelo local. A atendente Juliana Martins destacou a importância da mobilização.
“É um tema sério e precisa ser lembrado sempre. Uma campanha assim ajuda a conscientizar e pode evitar tragédias”, afirmou.
O motorista de aplicativo Carlos Souza também avaliou a iniciativa de forma positiva. “Principalmente em épocas de festas, esse tipo de ação é essencial. Informação e presença nas ruas fazem diferença”, disse.
Já o comerciante Roberto Almeida demonstrou ressalvas quanto à estratégia adotada. “A mensagem é importante, mas às vezes gera impacto no trânsito. Talvez pudesse ser feita de outra forma”, opinou.
A mobilização contou ainda com a presença do vereador e investigador Carlinhos do Terceiro, autor da lei municipal que institui ações educativas desse tipo no calendário oficial. Ele acompanhou parte do percurso e reforçou que o objetivo é preservar vidas por meio da prevenção e da conscientização.
Apesar do tempo instável, a carreata foi concluída conforme o planejado, levando às ruas a mensagem de responsabilidade no trânsito e ampliando o debate público sobre a combinação perigosa entre álcool e volante.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.