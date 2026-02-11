Mesmo com a chuva fraca que atingiu Araçatuba na manhã desta quarta-feira (11), uma carreata de conscientização contra a combinação de álcool e direção percorreu as ruas da cidade. A iniciativa reuniu representantes de órgãos de segurança, trânsito e saúde, reforçando o alerta sobre os riscos de dirigir sob efeito de bebida alcoólica.

O comboio passou por vias estratégicas da região central e por corredores de grande fluxo, incluindo as imediações do Terminal Urbano e ruas como Marcílio Dias, Duque de Caxias, Marechal Deodoro e parte da Avenida Brasília, chamando a atenção de pedestres e motoristas ao longo do trajeto.

A reportagem acompanhou parte da ação nas proximidades do Terminal Urbano e ouviu moradores e trabalhadores que transitavam pelo local. A atendente Juliana Martins destacou a importância da mobilização.