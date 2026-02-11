Uma operação estratégica da Polícia Civil terminou com a prisão de uma mulher condenada pela Justiça na tarde desta terça-feira (10), em Araçatuba. A captura surpreendeu a sentenciada, que foi abordada pelos investigadores enquanto aguardava atendimento em uma clínica odontológica.

A detenção foi resultado de um trabalho investigativo conduzido pelo 1º Distrito Policial de Penápolis. Durante cerca de cinco meses, agentes monitoraram os passos da mulher por meio de diligências discretas e acompanhamento velado, até identificar o momento oportuno para a abordagem.

A prisão ocorreu em cumprimento a mandado expedido após condenação definitiva relacionada a um processo iniciado em 2023 na Comarca de Penápolis. A sentença já transitada em julgado determinou pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.