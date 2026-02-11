Dois homens foram presos na manhã desta quarta-feira (11) após um furto a residência seguido de receptação em Buritama. A ação aconteceu por volta das 9h34, no cruzamento das ruas Guilherme Guerbas e Marechal Deodoro, durante patrulhamento ostensivo da Polícia Militar em atividade delegada.

Segundo informações policiais, a vítima relatou que por volta das 6h30 um indivíduo invadiu sua casa enquanto ela dormia ao lado da filha e furtou um aparelho celular Apple iPhone 16, avaliado em cerca de R$ 4,5 mil. Imagens de monitoramento apresentadas à equipe permitiram identificar o suspeito, já conhecido no meio policial por ocorrências semelhantes.

Com base nas informações, os agentes iniciaram buscas e localizaram o homem, que foi abordado, mas não estava com o objeto. Questionado, ele confessou o crime e revelou ter trocado o celular por entorpecentes, indicando quem havia recebido o aparelho.