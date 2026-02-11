A Defesa Civil de Araçatuba emitiu um alerta para que a população redobre os cuidados ao longo desta semana e durante o fim de semana de Carnaval. A previsão indica a atuação conjunta de calor intenso e chuvas isoladas, cenário típico do verão e que pode trazer riscos à segurança e à saúde.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil na cidade, Eduardo Cardozo, períodos com essas características exigem atenção redobrada, tanto nos momentos de instabilidade quanto durante as horas de maior elevação da temperatura. Ele reforça a importância de seguir orientações preventivas para evitar acidentes e problemas de saúde.

Em dias com previsão de chuva, a recomendação é não atravessar vias alagadas, evitar estacionar veículos sob árvores e procurar abrigo seguro ao menor sinal de raios ou ventos fortes. Já em situações de calor intenso, os cuidados devem ser voltados principalmente à hidratação e à proteção do corpo.

Cuidados com o calor