A Defesa Civil de Araçatuba emitiu um alerta para que a população redobre os cuidados ao longo desta semana e durante o fim de semana de Carnaval. A previsão indica a atuação conjunta de calor intenso e chuvas isoladas, cenário típico do verão e que pode trazer riscos à segurança e à saúde.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil na cidade, Eduardo Cardozo, períodos com essas características exigem atenção redobrada, tanto nos momentos de instabilidade quanto durante as horas de maior elevação da temperatura. Ele reforça a importância de seguir orientações preventivas para evitar acidentes e problemas de saúde.
Em dias com previsão de chuva, a recomendação é não atravessar vias alagadas, evitar estacionar veículos sob árvores e procurar abrigo seguro ao menor sinal de raios ou ventos fortes. Já em situações de calor intenso, os cuidados devem ser voltados principalmente à hidratação e à proteção do corpo.
Cuidados com o calor
A Defesa Civil orienta que a população mantenha ingestão frequente de líquidos, utilize protetor solar, roupas leves e, sempre que possível, permaneça em locais sombreados. A exposição prolongada ao sol pode causar mal-estar, desidratação e outros problemas, especialmente durante atividades ao ar livre.
“Agir com responsabilidade e atenção é essencial para garantir a segurança própria e das outras pessoas, especialmente em períodos de grande movimentação como o Carnaval”, destaca Cardozo.
Previsão para os próximos dias
Entre esta quarta-feira (11) e quinta-feira (12), o tempo em Araçatuba deve apresentar variações. A quarta será de sol entre nuvens, com temperaturas em torno de 28°C e possibilidade de chuvas rápidas e pontuais, que devem manter o solo úmido.
Na quinta-feira, o calor se intensifica, com máximas próximas dos 31°C. A combinação entre altas temperaturas e áreas de instabilidade pode provocar pancadas de chuva mais fortes à tarde, além de temporais isolados durante a noite.
Para a sexta-feira (13), quando está previsto evento na praça Hugo Lippe Júnior (Praça Olímpica), a instabilidade deve persistir. Apesar da presença do sol, a umidade favorece chuvas isoladas no fim da tarde e início da noite. O acumulado de chuva na semana pode chegar a 60 milímetros, elevando o risco em regiões com histórico de alagamentos.
Já no sábado (14) e domingo (15), durante o cortejo de Carnaval entre as praças João Pessoa e Olímpica, o cenário muda. Uma massa de ar quente deve predominar sobre o Noroeste Paulista, elevando as temperaturas para patamares entre 34°C e 36°C, com sensação térmica ainda mais elevada.
Com a diminuição do risco de temporais, o principal perigo passa a ser o calor excessivo, exigindo cuidados redobrados com hidratação, proteção solar e pausas frequentes durante a folia.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.