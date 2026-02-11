O Governo de São Paulo iniciou nesta semana a campanha de vacinação de profissionais da saúde contra a dengue com a Butantan-DV, em todos os 645 municípios paulistas. Desenvolvida pelo Instituto Butantan, a vacina é a primeira do mundo em dose única e que induz proteção contra os quatro sorotipos da dengue. Nesta primeira etapa, a imunização será destinada aos profissionais da Atenção Primária à Saúde, da rede municipal.

Dessas, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo enviou mais de 3 mil doses para o Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Araçatuba. A distribuição tem estimativa de imunizar 6 mil profissionais da Atenção Primária à Saúde das redes municipais da região. No primeiro dia de vacinação foram aplicadas 110 doses, em cinco UBSs em Araçatuba. Como a quantidade de vacina disponível nesta fase inicial é limitada, a imunização está sendo feita de forma escalonada.

Já em Birigui recebeu um primeiro lote com 241 doses da vacina Butantan-DV. Em Birigui há 535 profissionais médicos, equipe de enfermagem e agentes comunitários de saúde e endemias elegíveis para receber o imunizante.