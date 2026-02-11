A Associação Esportiva Araçatuba volta a campo nesta quarta-feira, às 20h, no Estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba, pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A4. O adversário será o Lemense, em confronto direto entre equipes que ainda não venceram na competição.

Após duas rodadas, o Canário soma apenas um ponto e aparece na 14ª colocação, próximo da zona de rebaixamento. O Lemense também tem um ponto, ocupando o 12º lugar na tabela. O duelo é tratado como fundamental para que o Araçatuba inicie uma reação no campeonato e alivie a pressão neste começo de temporada.

Na estreia, o time araçatubense sofreu revés fora de casa diante do Grêmio São-Carlense por 4 a 1, em partida marcada por dificuldades defensivas. Já na segunda rodada, mostrou evolução jogando diante da torcida, mas ficou no empate com o Tanabi. Até agora, a equipe marcou apenas um gol, anotado por Yan.