A Associação Esportiva Araçatuba volta a campo nesta quarta-feira, às 20h, no Estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba, pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A4. O adversário será o Lemense, em confronto direto entre equipes que ainda não venceram na competição.
Após duas rodadas, o Canário soma apenas um ponto e aparece na 14ª colocação, próximo da zona de rebaixamento. O Lemense também tem um ponto, ocupando o 12º lugar na tabela. O duelo é tratado como fundamental para que o Araçatuba inicie uma reação no campeonato e alivie a pressão neste começo de temporada.
Na estreia, o time araçatubense sofreu revés fora de casa diante do Grêmio São-Carlense por 4 a 1, em partida marcada por dificuldades defensivas. Já na segunda rodada, mostrou evolução jogando diante da torcida, mas ficou no empate com o Tanabi. Até agora, a equipe marcou apenas um gol, anotado por Yan.
Sob o comando do técnico José Oliveira, o Araçatuba aposta na força do mando de campo para conquistar o primeiro triunfo na Série A4. O treinador não tem atletas suspensos, embora Nicolas e Yohan estejam pendurados com dois cartões amarelos.
Os ingressos são comercializados a R$ 20 para os setores de geral e tobogã, e a R$ 50 para cadeiras cobertas, com opção de meia-entrada e vendas tanto em pontos físicos quanto on-line.
A partida terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do Paulistão no YouTube, que você pode acompanhar no vídeo acima.
