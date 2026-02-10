Os vereadores de Araçatuba se reuniram nesta segunda-feira (9) para a 2ª sessão ordinária do ano e deram aval às duas propostas incluídas na Ordem do Dia, com destaque para iniciativas voltadas à saúde e ao reconhecimento de atuação profissional na cidade.

Entre as matérias aprovadas está o projeto de lei apresentado pelo vereador Hideto Honda (PSD), que institui oficialmente o mês de conscientização sobre a doença de Parkinson, batizado de “Tulipa Vermelha” — símbolo mundial de apoio à causa. A campanha será realizada anualmente em abril e passa a integrar o Calendário de Eventos do Município, com a proposta de ampliar informação, diagnóstico precoce e acolhimento às pessoas afetadas pela enfermidade.

Na mesma sessão, os parlamentares também aprovaram um projeto de decreto legislativo que concede a Medalha Nove de Julho ao médico Célio Mori. A homenagem, proposta pelo vereador Gilberto Batata Mantovani (PSD), reconhece os relevantes serviços prestados pelo profissional à comunidade araçatubense ao longo de sua trajetória.