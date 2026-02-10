Araçatuba será palco, nesta quarta-feira (11), de uma grande mobilização de conscientização no trânsito com a realização da carreata “Se beber, não dirija”. A iniciativa reúne diversos órgãos públicos e instituições para reforçar o alerta à população justamente na semana que antecede o Carnaval — período marcado pelo aumento no fluxo de veículos e pelo consumo de bebidas alcoólicas.

A concentração está marcada para as 8h30, em frente ao Comando de Policiamento do Interior (CPI) da Polícia Militar, localizado na Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, nº 238, no bairro Aviação. De lá, a carreata seguirá por diferentes pontos da cidade levando a mensagem de responsabilidade e prevenção.

O objetivo da ação é sensibilizar condutores e motociclistas sobre os impactos devastadores que acidentes causados pela mistura de álcool e direção podem provocar — não apenas no trânsito, mas também nas famílias e na sociedade. O slogan reforça o alerta direto: “Dirigir exige responsabilidade. Se beber, não dirija.”