Araçatuba será palco, nesta quarta-feira (11), de uma grande mobilização de conscientização no trânsito com a realização da carreata “Se beber, não dirija”. A iniciativa reúne diversos órgãos públicos e instituições para reforçar o alerta à população justamente na semana que antecede o Carnaval — período marcado pelo aumento no fluxo de veículos e pelo consumo de bebidas alcoólicas.
A concentração está marcada para as 8h30, em frente ao Comando de Policiamento do Interior (CPI) da Polícia Militar, localizado na Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, nº 238, no bairro Aviação. De lá, a carreata seguirá por diferentes pontos da cidade levando a mensagem de responsabilidade e prevenção.
O objetivo da ação é sensibilizar condutores e motociclistas sobre os impactos devastadores que acidentes causados pela mistura de álcool e direção podem provocar — não apenas no trânsito, mas também nas famílias e na sociedade. O slogan reforça o alerta direto: “Dirigir exige responsabilidade. Se beber, não dirija.”
A mobilização faz parte de uma política permanente prevista em lei municipal, proposta pelo vereador Carlinhos do Terceiro (Republicanos), que inclui no calendário oficial campanhas educativas sobre os perigos da condução sob efeito de álcool.
Participam da iniciativa a Polícia Militar, Guarda Civil Municipal (GCM), Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Detran, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Via Rondon e Secretaria Municipal de Saúde. Como forma de impacto visual e educativo, três caminhões-guincho transportarão veículos envolvidos em acidentes, evidenciando de forma concreta as consequências da imprudência ao volante.
O trajeto terá início no CPI e seguirá por diversas vias da cidade, incluindo as ruas Maurício de Nassau, Aviação, Anselmo Manarelli, Fico, Antônio Gomes do Amaral, Silva Grota, Araçás, Fundadores, Manoel Carvalho Santana, Odorindo Perenha, Waldir Felizola de Moraes, Pompeu de Toledo, Brasília e Luiz Pereira Barreto, passando ainda pela Praça Rui Barbosa, ruas Carlos Gomes e Duque de Caxias, até chegar ao Terminal Urbano, na região central.
A expectativa é que a ação chame a atenção da população e reforce a importância da responsabilidade no trânsito, principalmente neste período festivo, quando atitudes conscientes podem salvar vidas.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.