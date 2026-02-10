Com a chegada do período carnavalesco, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba está reforçando recomendações para que moradores e visitantes curtam as festividades com tranquilidade. A programação da cidade inclui eventos na sexta-feira, a partir das 18h, na Praça Hugo Lippe Júnior, e no sábado, com início às 16h, no trecho entre as praças Getúlio Vargas e Olímpica.

Embora a proposta da programação seja oferecer atividades voltadas ao público familiar, autoridades destacam que a prevenção é fundamental em locais com grande concentração de pessoas. Entre as ocorrências mais comuns estão furtos de celulares, carteiras e objetos pessoais. A orientação é manter bolsas fechadas e próximas ao corpo, evitar itens de valor em bolsos de fácil acesso e usar o celular com cautela em meio à multidão.

O consumo de bebidas alcoólicas também exige atenção. A recomendação é moderação, já que o excesso pode contribuir para conflitos e situações de risco. A GCM reforça ainda que motoristas não devem dirigir após ingerir álcool e orienta que foliões não aceitem bebidas de desconhecidos nem descuidem do próprio copo.