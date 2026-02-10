Moradores da região de Araçatuba que possuem contratos habitacionais com a CDHU terão a oportunidade de resolver pendências e acessar serviços sem precisar sair de suas cidades. O programa CDHU Móvel iniciou nesta terça-feira (10) um roteiro de atendimento presencial que segue até quinta-feira (12), levando equipes especializadas a municípios do interior paulista.
A ação oferece uma série de serviços, como renegociação e quitação de débitos com uso do FGTS, revisão de valores de prestações, emissão de boletos, orientações jurídicas, transferência de titularidade de contratos e atividades sociais conduzidas por técnicos da companhia. A iniciativa busca aproximar o atendimento da população, principalmente onde não há unidades fixas do órgão.
Em Auriflama, o serviço permanece por mais dias, funcionando das 9h às 18h, enquanto nas cidades de São João de Iracema, General Salgado e Santo Antônio do Aracanguá as vans permanecem por um dia em cada município, com atendimentos das 10h às 16h.
Para utilizar os serviços, é necessário realizar agendamento antecipado pelo site da CDHU ou pelo telefone gratuito 0800 000 2348.
Confira os pontos de atendimento:
- Auriflama — de 10 a 12 de fevereiro (9h às 18h) - Praça da Matriz — Rua João Pacheco de Lima, s/n — Centro
- São João de Iracema — 10 de fevereiro (10h às 16h) - Praça da Matriz — Rua São João, s/n — Centro
- General Salgado — 11 de fevereiro (10h às 16h) - Praça da Matriz — Av. Antonino José de Carvalho, s/n
- Santo Antônio do Aracanguá — 12 de fevereiro (10h às 16h) - Espaço de Eventos — Praça Central — Rua Papa João XXIII, s/n
Criado para facilitar o acesso aos serviços habitacionais, o programa itinerante evita deslocamentos a outras cidades e garante atendimento mais próximo e humanizado. A ação já percorreu diversas regiões do estado, ampliando o alcance da assistência aos mutuários paulistas.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.