Moradores da região de Araçatuba que possuem contratos habitacionais com a CDHU terão a oportunidade de resolver pendências e acessar serviços sem precisar sair de suas cidades. O programa CDHU Móvel iniciou nesta terça-feira (10) um roteiro de atendimento presencial que segue até quinta-feira (12), levando equipes especializadas a municípios do interior paulista.

A ação oferece uma série de serviços, como renegociação e quitação de débitos com uso do FGTS, revisão de valores de prestações, emissão de boletos, orientações jurídicas, transferência de titularidade de contratos e atividades sociais conduzidas por técnicos da companhia. A iniciativa busca aproximar o atendimento da população, principalmente onde não há unidades fixas do órgão.

Em Auriflama, o serviço permanece por mais dias, funcionando das 9h às 18h, enquanto nas cidades de São João de Iracema, General Salgado e Santo Antônio do Aracanguá as vans permanecem por um dia em cada município, com atendimentos das 10h às 16h.