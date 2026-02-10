A Secretaria Municipal de Saúde de Birigui deu início nesta segunda-feira (9) à aplicação da vacina contra a dengue destinada aos profissionais da Atenção Primária à Saúde. A medida busca ampliar a proteção daqueles que atuam diretamente no atendimento à população nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
O município recebeu um primeiro lote com 241 doses da Butantan-DV, imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan. Atualmente, cerca de 535 trabalhadores — entre médicos, equipes de enfermagem, agentes comunitários e de combate a endemias — estão aptos a receber a vacina, embora a imunização ocorra inicialmente em etapas.
O início simbólico da campanha ocorreu no Centro Médico de Especialidades, priorizando neste primeiro momento profissionais com idades entre 50 e 59 anos. A ampliação para outras faixas etárias dependerá do envio de novos lotes. Para facilitar o acesso, as doses já estão distribuídas nas 11 UBSs do município.
Apesar do avanço representado pela vacinação, autoridades e profissionais reforçam que a luta contra o mosquito transmissor deve continuar. A agente de saúde Rita de Cássia Rocha, há uma década atuando no combate ao Aedes aegypti, destacou que a imunização não substitui os cuidados diários.
Segundo ela, a vacina representa um reforço na proteção, mas o controle de criadouros continua sendo essencial, já que a dengue pode evoluir para quadros graves e até fatais.
De acordo com o Ministério da Saúde, a Butantan-DV oferece proteção contra os quatro sorotipos do vírus da dengue e é aplicada em dose única, contemplando pessoas de 15 a 59 anos conforme disponibilidade de doses. Já crianças e adolescentes de 10 a 14 anos continuam sendo atendidos com a vacina Qdenga, disponível nas unidades básicas do município.
