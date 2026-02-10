A Secretaria Municipal de Saúde de Birigui deu início nesta segunda-feira (9) à aplicação da vacina contra a dengue destinada aos profissionais da Atenção Primária à Saúde. A medida busca ampliar a proteção daqueles que atuam diretamente no atendimento à população nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

O município recebeu um primeiro lote com 241 doses da Butantan-DV, imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan. Atualmente, cerca de 535 trabalhadores — entre médicos, equipes de enfermagem, agentes comunitários e de combate a endemias — estão aptos a receber a vacina, embora a imunização ocorra inicialmente em etapas.

O início simbólico da campanha ocorreu no Centro Médico de Especialidades, priorizando neste primeiro momento profissionais com idades entre 50 e 59 anos. A ampliação para outras faixas etárias dependerá do envio de novos lotes. Para facilitar o acesso, as doses já estão distribuídas nas 11 UBSs do município.