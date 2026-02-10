A Prefeitura de Birigui anunciou a realização da segunda edição do CarnaFamília, iniciativa voltada ao entretenimento saudável e à integração entre gerações durante o período carnavalesco. Com participação gratuita, a programação reúne atividades culturais, recreativas e solidárias nos dias 14 e 15 de fevereiro.

As ações começam no sábado (14), das 8h às 10h, no CEU das Artes, com o Aulão CEU Folia, aberto ao público e sem custo de participação.

No domingo (15), a programação segue no Parque do Povo, das 16h às 21h30, com atrações inéditas como o Bloco do Gordinho e a apresentação da Escola de Samba Sonho e Fantasia, de Araçatuba. O evento também prevê atividades especiais para o público infantil, incluindo pintura facial gratuita e concurso de fantasias para crianças de até 12 anos, com premiação aos três primeiros colocados.