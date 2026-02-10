A Prefeitura de Birigui anunciou a realização da segunda edição do CarnaFamília, iniciativa voltada ao entretenimento saudável e à integração entre gerações durante o período carnavalesco. Com participação gratuita, a programação reúne atividades culturais, recreativas e solidárias nos dias 14 e 15 de fevereiro.
As ações começam no sábado (14), das 8h às 10h, no CEU das Artes, com o Aulão CEU Folia, aberto ao público e sem custo de participação.
No domingo (15), a programação segue no Parque do Povo, das 16h às 21h30, com atrações inéditas como o Bloco do Gordinho e a apresentação da Escola de Samba Sonho e Fantasia, de Araçatuba. O evento também prevê atividades especiais para o público infantil, incluindo pintura facial gratuita e concurso de fantasias para crianças de até 12 anos, com premiação aos três primeiros colocados.
A trilha sonora ficará por conta da centenária Corporação Musical Maestro Antônio Passarelli, que levará marchinhas tradicionais ao público, seguida por apresentações de repertório carnavalesco interpretadas por Janaína Rodrigues e convidados.
O evento contará ainda com estrutura inclusiva, incluindo espaço de apoio para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias, com acompanhamento de profissionais da área terapêutica. Durante o desfile do bloco, haverá área reservada para esse público e presença de intérprete de Libras para ampliar a acessibilidade.
Além do entretenimento, o CarnaFamília terá caráter solidário. A doação de um quilo de alimento não perecível dará direito a um cupom para sorteio de brindes, com os itens arrecadados sendo destinados ao Fundo Social de Solidariedade do município.
O público também poderá aproveitar a estrutura da tradicional Feira de Domingo, com opções gastronômicas variadas e exposição de produtos artesanais locais.
Segundo a prefeita Samanta Borini (PSD), o evento foi planejado para garantir um ambiente seguro e acolhedor, permitindo que pessoas de diferentes idades celebrem juntas o período festivo.
