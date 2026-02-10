A Praça Moura Andrade, em Andradina, será palco de um clima carnavalesco antecipado nesta quinta-feira (12), a partir das 19h, com a realização do esquenta de carnaval do Food Truck Fest. A proposta é oferecer uma noite de lazer voltada para públicos de todas as idades, resgatando a atmosfera dos carnavais tradicionais.

Com temática retrô, a programação contará com marchinhas clássicas executadas pelo DJ Harley, trazendo músicas que marcaram época e prometem animar os foliões. O evento também terá apresentações de dança promovidas pelo projeto Artetude, levando arte e expressão cultural ao espaço público.

A iniciativa é organizada em parceria com a Secretaria de Turismo, Esportes, Cultura, Lazer e Juventude do Governo de Andradina, dentro da proposta de incentivar atividades culturais acessíveis e fortalecer a participação popular.