FOLIA

Andradina: praça Moura Andrade recebe esquenta de carnaval

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Evento em Andradina terá marchinhas, dança e programação para toda a família nesta quinta-feira
Evento em Andradina terá marchinhas, dança e programação para toda a família nesta quinta-feira

A Praça Moura Andrade, em Andradina, será palco de um clima carnavalesco antecipado nesta quinta-feira (12), a partir das 19h, com a realização do esquenta de carnaval do Food Truck Fest. A proposta é oferecer uma noite de lazer voltada para públicos de todas as idades, resgatando a atmosfera dos carnavais tradicionais.

Com temática retrô, a programação contará com marchinhas clássicas executadas pelo DJ Harley, trazendo músicas que marcaram época e prometem animar os foliões. O evento também terá apresentações de dança promovidas pelo projeto Artetude, levando arte e expressão cultural ao espaço público.

A iniciativa é organizada em parceria com a Secretaria de Turismo, Esportes, Cultura, Lazer e Juventude do Governo de Andradina, dentro da proposta de incentivar atividades culturais acessíveis e fortalecer a participação popular.

Além da música e das apresentações, a expectativa é reunir moradores e visitantes em um ambiente descontraído, com blocos, fantasias e integração comunitária, antecipando o clima festivo do carnaval em um dos principais pontos de convivência da cidade.

