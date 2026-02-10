11 de fevereiro de 2026
DROGAS

Rocam flagra tráfico e apreende 'radinho' usado contra a polícia

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CPI-10
Polícia prende homem com cocaína, dinheiro e 'radinho' do tráfico no São José, em Araçatuba
Policiais militares da Rocam efetuaram a prisão de um homem por envolvimento com o tráfico de drogas na manhã dessa segunda-feira (9), no bairro São José, em Araçatuba. A ação ocorreu durante patrulhamento intensificado em uma área apontada pelo alto número de ocorrências relacionadas ao comércio de entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi visto saindo de um imóvel abandonado e, ao notar a aproximação da equipe, arremessou uma sacola no chão. Na abordagem, os policiais encontraram dinheiro em espécie e, no interior da sacola, diversos microtubos contendo cocaína.

Ao todo, foram apreendidos 128 microtubos da droga, R$ 406 em dinheiro e dois aparelhos celulares. Um dos celulares, conforme a PM, era utilizado como “radinho” para alertar outros envolvidos sobre a presença policial na região. O homem foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

