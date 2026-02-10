Os vereadores que compõem a CPI, instaurada para investigar possíveis desvios de função envolvendo guardas municipais lotados na Prefeitura de Araçatuba, realizaram a segunda reunião de trabalho nesta segunda-feira (9), na Câmara Municipal.
A comissão é presidida pelo vereador Gilberto Batata Mantovani (PSD) e tem como relator Luís Boatto (Solidariedade), além do vereador João Moreira (PP) como integrante. Durante o encontro, o grupo avaliou as informações encaminhadas pelo prefeito Lucas Zanatta (PL) em 14 de janeiro, referentes às atividades exercidas por quatro guardas municipais e às designações para funções gratificadas.
Após a análise, os parlamentares entenderam que as respostas apresentadas não foram suficientes para o avanço das investigações. Segundo o presidente da CPI, novos esclarecimentos são indispensáveis para dar continuidade aos trabalhos.
Diante disso, a comissão decidiu encaminhar um novo ofício ao chefe do Executivo, solicitando informações complementares relacionadas aos pontos apurados.
A investigação também abrange a possível utilização irregular de servidores da Guarda Municipal para a segurança pessoal do prefeito e de seus familiares, além da legalidade da concessão de funções gratificadas aos agentes envolvidos.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.