Os vereadores que compõem a CPI, instaurada para investigar possíveis desvios de função envolvendo guardas municipais lotados na Prefeitura de Araçatuba, realizaram a segunda reunião de trabalho nesta segunda-feira (9), na Câmara Municipal.

A comissão é presidida pelo vereador Gilberto Batata Mantovani (PSD) e tem como relator Luís Boatto (Solidariedade), além do vereador João Moreira (PP) como integrante. Durante o encontro, o grupo avaliou as informações encaminhadas pelo prefeito Lucas Zanatta (PL) em 14 de janeiro, referentes às atividades exercidas por quatro guardas municipais e às designações para funções gratificadas.

Após a análise, os parlamentares entenderam que as respostas apresentadas não foram suficientes para o avanço das investigações. Segundo o presidente da CPI, novos esclarecimentos são indispensáveis para dar continuidade aos trabalhos.