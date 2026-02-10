11 de fevereiro de 2026
CPI DA GUARDA

CPI de Araçatuba pede novos dados e amplia apuração sobre guardas

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Câmara de Araçatuba
Comissão cobra esclarecimentos adicionais do Executivo
Comissão cobra esclarecimentos adicionais do Executivo

Os vereadores que compõem a CPI, instaurada para investigar possíveis desvios de função envolvendo guardas municipais lotados na Prefeitura de Araçatuba, realizaram a segunda reunião de trabalho nesta segunda-feira (9), na Câmara Municipal.

A comissão é presidida pelo vereador Gilberto Batata Mantovani (PSD) e tem como relator Luís Boatto (Solidariedade), além do vereador João Moreira (PP) como integrante. Durante o encontro, o grupo avaliou as informações encaminhadas pelo prefeito Lucas Zanatta (PL) em 14 de janeiro, referentes às atividades exercidas por quatro guardas municipais e às designações para funções gratificadas.

Após a análise, os parlamentares entenderam que as respostas apresentadas não foram suficientes para o avanço das investigações. Segundo o presidente da CPI, novos esclarecimentos são indispensáveis para dar continuidade aos trabalhos.

Diante disso, a comissão decidiu encaminhar um novo ofício ao chefe do Executivo, solicitando informações complementares relacionadas aos pontos apurados.

A investigação também abrange a possível utilização irregular de servidores da Guarda Municipal para a segurança pessoal do prefeito e de seus familiares, além da legalidade da concessão de funções gratificadas aos agentes envolvidos.

