A Polícia Civil, por meio do 1º Distrito Policial de Birigui, prendeu nesta segunda-feira (9) um homem de 40 anos durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão no bairro Recanto Verde, em Birigui (SP). A ordem judicial foi expedida pela Vara Regional das Garantias de Araçatuba, no processo nº 1501057-71.2026.8.26.0388.

Durante a diligência na residência do investigado, identificado pelas iniciais A.P.C., os policiais apreenderam objetos considerados relevantes para as investigações: três bonés, um par de tênis pretos, um short jeans, uma camiseta de cor salmão e uma tesoura. Segundo a polícia, as peças apresentam características semelhantes às roupas usadas pelo suspeito durante os crimes, registrados por câmeras de monitoramento da padaria vítima.

As investigações apontam uma sequência de crimes patrimoniais envolvendo o mesmo estabelecimento. De acordo com o inquérito, o homem teria furtado pacotes de café nos dias 20 de janeiro e 3 de fevereiro. Em 31 de janeiro, ele teria retornado ao local e subtraído outros quatro pacotes do produto.