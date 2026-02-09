No último dia 4 de fevereiro, foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização contra o Câncer, data dedicada à informação e à prevenção de uma das doenças que mais impactam a saúde pública no mundo. Na região de Araçatuba, estimativas baseadas em taxas oficiais do Instituto Nacional de Câncer (INCA) indicam que milhares de pessoas podem ser afetadas anualmente por diferentes tipos da doença, o que reforça a importância da informação e do acompanhamento médico regular.

Considerando uma população regional próxima de 800 mil habitantes, projeções epidemiológicas apontam que a região pode registrar cerca de 1 mil novos casos anuais de câncer de pele, aproximadamente 220 de câncer de próstata e cerca de 160 de câncer de mama, além de dezenas de diagnósticos relacionados a outros tipos de tumores. O perfil segue a tendência nacional, com maior incidência entre pessoas acima dos 50 anos e diferenças relevantes entre homens e mulheres.

Nesse contexto, a reportagem conversou com exclusividade com a médica oncologista Dra. Julia Cordeiro, do Centro Oncológico da Unimed Birigui, que reforçou o papel da conscientização e do acesso ao tratamento adequado.