No último dia 4 de fevereiro, foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização contra o Câncer, data dedicada à informação e à prevenção de uma das doenças que mais impactam a saúde pública no mundo. Na região de Araçatuba, estimativas baseadas em taxas oficiais do Instituto Nacional de Câncer (INCA) indicam que milhares de pessoas podem ser afetadas anualmente por diferentes tipos da doença, o que reforça a importância da informação e do acompanhamento médico regular.
Considerando uma população regional próxima de 800 mil habitantes, projeções epidemiológicas apontam que a região pode registrar cerca de 1 mil novos casos anuais de câncer de pele, aproximadamente 220 de câncer de próstata e cerca de 160 de câncer de mama, além de dezenas de diagnósticos relacionados a outros tipos de tumores. O perfil segue a tendência nacional, com maior incidência entre pessoas acima dos 50 anos e diferenças relevantes entre homens e mulheres.
Nesse contexto, a reportagem conversou com exclusividade com a médica oncologista Dra. Julia Cordeiro, do Centro Oncológico da Unimed Birigui, que reforçou o papel da conscientização e do acesso ao tratamento adequado.
A médica oncologista Dra. Julia Cordeiro, do Centro Oncológico da Unimed Birigui, destacou que a data reforça a importância da conscientização sobre o câncer e ressaltou a estrutura oferecida pela unidade, que conta com equipe altamente qualificada para acompanhar os pacientes ao longo do tratamento. Segundo ela, o serviço disponibiliza terapias com medicações injetáveis, como quimioterapia e terapias-alvo, em um ambiente confortável e acolhedor.
Mitos ainda persistem
Segundo a especialista, ainda existem crenças equivocadas que geram medo e desinformação entre a população. “Um mito muito comum é acreditar que todo câncer é hereditário. Sabemos que apenas entre 5% e 10% dos casos têm origem genética familiar.”
Diagnóstico precoce salva vidas
A médica destaca que identificar a doença em estágio inicial faz diferença decisiva no tratamento. “O diagnóstico precoce aumenta muito as chances de cura. É fundamental não ignorar sinais de alerta e manter acompanhamento médico regular.”
Tipos mais comuns e prevenção
Sobre a realidade regional, a oncologista afirma que o cenário segue o padrão nacional e internacional.
“A incidência acompanha o padrão do Brasil e do mundo, com destaque para câncer de mama nas mulheres, câncer de próstata nos homens e câncer colorretal em ambos os sexos.”
A prevenção, segundo ela, passa por hábitos simples e acessíveis, como:
- prática regular de exercícios físicos
- manutenção do peso adequado
- alimentação rica em fibras
- evitar embutidos e excesso de carne vermelha
- não fumar
“O tabagismo, por exemplo, poderia reduzir cerca de 20% dos diagnósticos de câncer no mundo.”
Avanços que trazem esperança
A oncologista também ressaltou mudanças importantes no tratamento da doença. “Hoje vemos cada vez menos o uso exclusivo de quimioterapia, com o avanço das terapias-alvo e da imunoterapia, que trazem novas perspectivas aos pacientes — embora a quimioterapia ainda seja fundamental em muitos casos.”
Apoio emocional é essencial
Além do tratamento clínico, o suporte emocional é apontado como decisivo no enfrentamento da doença. “O diagnóstico e o tratamento impactam profundamente a vida do paciente. O apoio da família, dos amigos e de equipes especializadas faz toda a diferença.”
A médica deixa ainda um alerta final: “É importante manter consultas de rotina e realizar exames de rastreamento, como mamografia anual após os 40 anos e colonoscopia após os 45, entre outros.”
