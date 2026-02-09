Clientes de instituições financeiras em todo o país devem se programar para mudanças no funcionamento das agências durante o período de Carnaval. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento presencial nas unidades bancárias na segunda-feira (16) e na terça-feira (17).
O expediente será retomado na quarta-feira (18), a partir das 12h. Em cidades onde as agências costumam encerrar o atendimento antes das 15h, a abertura será antecipada para garantir, no mínimo, três horas de funcionamento ao público.
Durante os dois dias sem atendimento, também não haverá compensação bancária para algumas operações, como transferências via TED. Por outro lado, o sistema Pix continuará operando normalmente, com disponibilidade ininterrupta ao longo de todo o feriado.
No caso de boletos bancários e contas de consumo com vencimento nas datas de fechamento, o pagamento poderá ser realizado no próximo dia útil, sem cobrança adicional. A exceção vale para tributos e impostos, que devem ser quitados antecipadamente para evitar juros e multas, já que seguem cronogramas específicos de arrecadação.
A orientação da Febraban é que os clientes utilizem os canais digitais, como aplicativos e internet banking, para realizar transações, pagamentos, consultas e outras operações. Usuários cadastrados no Débito Direto Autorizado (DDA) também podem efetuar o pagamento de boletos de forma eletrônica, sem necessidade de comparecer a uma agência.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.