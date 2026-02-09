Clientes de instituições financeiras em todo o país devem se programar para mudanças no funcionamento das agências durante o período de Carnaval. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento presencial nas unidades bancárias na segunda-feira (16) e na terça-feira (17).

O expediente será retomado na quarta-feira (18), a partir das 12h. Em cidades onde as agências costumam encerrar o atendimento antes das 15h, a abertura será antecipada para garantir, no mínimo, três horas de funcionamento ao público.

Durante os dois dias sem atendimento, também não haverá compensação bancária para algumas operações, como transferências via TED. Por outro lado, o sistema Pix continuará operando normalmente, com disponibilidade ininterrupta ao longo de todo o feriado.