ARAÇATUBA

Profissionais da rede básica recebem vacina contra dengue

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Profissional da saúde recebe a dose da vacina contra dengue
Profissional da saúde recebe a dose da vacina contra dengue

A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba iniciou, nesta segunda-feira (9), a vacinação contra a dengue em profissionais da Atenção Primária à Saúde. A ação busca proteger equipes que atuam na linha de frente e reforçar o enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti.

Nesta etapa, a campanha contempla médicos, enfermeiros, agentes comunitários, agentes de combate às endemias e demais trabalhadores das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), priorizando quem mantém contato direto com a população.

No primeiro dia, 110 doses foram aplicadas em cinco unidades. A Vigilância Epidemiológica informou que as equipes seguirão percorrendo os postos, já que a quantidade de vacinas ainda é limitada e a aplicação ocorre de forma gradual.

O imunizante utilizado é o Butantan-DV, do Instituto Butantan, primeira vacina de dose única contra os quatro sorotipos da dengue. Estudos clínicos indicam eficácia superior a 91% contra formas graves e proteção total contra hospitalizações.

A diretora da Vigilância Epidemiológica, Priscila Cestaro, destacou que a vacinação é um avanço importante, mas não substitui as medidas preventivas. Segundo ela, a ação segue as diretrizes do Programa Estadual de Imunização e deve caminhar junto ao combate aos criadouros do mosquito.

Até a última sexta-feira (6), Araçatuba registrou 187 casos confirmados de dengue, sem óbitos, além de quatro confirmações de chikungunya.

