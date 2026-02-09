A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba iniciou, nesta segunda-feira (9), a vacinação contra a dengue em profissionais da Atenção Primária à Saúde. A ação busca proteger equipes que atuam na linha de frente e reforçar o enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti.

Nesta etapa, a campanha contempla médicos, enfermeiros, agentes comunitários, agentes de combate às endemias e demais trabalhadores das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), priorizando quem mantém contato direto com a população.

No primeiro dia, 110 doses foram aplicadas em cinco unidades. A Vigilância Epidemiológica informou que as equipes seguirão percorrendo os postos, já que a quantidade de vacinas ainda é limitada e a aplicação ocorre de forma gradual.