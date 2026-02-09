A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba iniciou, nesta segunda-feira (9), a vacinação contra a dengue em profissionais da Atenção Primária à Saúde. A ação busca proteger equipes que atuam na linha de frente e reforçar o enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti.
Nesta etapa, a campanha contempla médicos, enfermeiros, agentes comunitários, agentes de combate às endemias e demais trabalhadores das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), priorizando quem mantém contato direto com a população.
No primeiro dia, 110 doses foram aplicadas em cinco unidades. A Vigilância Epidemiológica informou que as equipes seguirão percorrendo os postos, já que a quantidade de vacinas ainda é limitada e a aplicação ocorre de forma gradual.
O imunizante utilizado é o Butantan-DV, do Instituto Butantan, primeira vacina de dose única contra os quatro sorotipos da dengue. Estudos clínicos indicam eficácia superior a 91% contra formas graves e proteção total contra hospitalizações.
A diretora da Vigilância Epidemiológica, Priscila Cestaro, destacou que a vacinação é um avanço importante, mas não substitui as medidas preventivas. Segundo ela, a ação segue as diretrizes do Programa Estadual de Imunização e deve caminhar junto ao combate aos criadouros do mosquito.
Até a última sexta-feira (6), Araçatuba registrou 187 casos confirmados de dengue, sem óbitos, além de quatro confirmações de chikungunya.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.