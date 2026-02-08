O Bandeirante voltou a tropeçar no Campeonato Paulista da Série A3 ao ser derrotado por 3 a 1 pelo União São João, na tarde deste sábado (07), no Estádio Hermínio Ometto, em Araras, pela quinta rodada da competição.
A partida começou equilibrada, com poucas chances claras e muitos erros no meio-campo. O time da casa saiu na frente aos 31 minutos da primeira etapa, quando Muller finalizou de fora da área e abriu o placar. A resposta do Bandeirante foi rápida: dois minutos depois, Manzoni cobrou falta com precisão e deixou tudo igual.
Na volta do intervalo, o União São João foi mais eficiente. Aos 10 minutos, Maikynho arriscou de fora da área, a bola desviou na defesa e acabou entrando. Pouco depois, aos 15, Rafael Costa recebeu livre na entrada da área e fechou o placar para o time de Araras.
Com o resultado, o Bandeirante permanece na penúltima colocação, somando apenas dois pontos, e segue pressionado na luta contra o rebaixamento. Já o União São João conquistou sua primeira vitória sob o comando do técnico Edson Vieira e chegou aos seis pontos.
Na próxima rodada, o Bandeirante volta a campo nesta quarta-feira (11), quando recebe o XV de Jaú, às 20h, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui. O União São João enfrenta o Rio Branco, às 15h, no Estádio Décio Vitta, em Americana.
