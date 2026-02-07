07 de fevereiro de 2026
AÇÃO POLICIAL

PM prende suspeito por tráfico de drogas em Guararapes

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
CPI 10
Ação da Polícia ocorreu em Guararapes durante patrulhamento noturno
Ação da Polícia ocorreu em Guararapes durante patrulhamento noturno

Um homem foi preso por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar na noite desta sexta-feira, no bairro Jardim São Judas Tadeu I, em Guararapes. A ocorrência foi registrada por equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando notaram dois indivíduos em comportamento suspeito. Durante a observação, a equipe percebeu uma troca de objetos entre eles e decidiu realizar a abordagem.

Com um dos suspeitos, os militares encontraram cinco eppendorfs contendo cocaína. Ele relatou que havia comprado a droga pouco antes, pagando R$ 50. Já com o segundo indivíduo, apontado como o responsável pela venda, foram localizados três eppendorfs da mesma substância, além de um telefone celular e R$ 292 em dinheiro.

Os dois envolvidos foram encaminhados ao Distrito Policial. Após os procedimentos legais, um deles foi ouvido e liberado, devendo responder por porte de entorpecente. O outro permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça, autuado por tráfico de drogas.

