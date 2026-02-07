Um homem foi preso por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar na noite desta sexta-feira, no bairro Jardim São Judas Tadeu I, em Guararapes. A ocorrência foi registrada por equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando notaram dois indivíduos em comportamento suspeito. Durante a observação, a equipe percebeu uma troca de objetos entre eles e decidiu realizar a abordagem.

Com um dos suspeitos, os militares encontraram cinco eppendorfs contendo cocaína. Ele relatou que havia comprado a droga pouco antes, pagando R$ 50. Já com o segundo indivíduo, apontado como o responsável pela venda, foram localizados três eppendorfs da mesma substância, além de um telefone celular e R$ 292 em dinheiro.