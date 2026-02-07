07 de fevereiro de 2026
ARACANGUÁ

Suspeito tenta fugir da PM e acaba preso por tráfico na região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
CPI 10
Homem foi detido em Santo Antônio do Aracanguá após dispensar drogas
Homem foi detido em Santo Antônio do Aracanguá após dispensar drogas

Um homem foi preso por tráfico de drogas após tentar fugir da Polícia Militar durante patrulhamento realizado na madrugada deste sábado (7), no Centro de Santo Antônio do Aracanguá. A ação foi conduzida por equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Segundo a PM, o suspeito chamou a atenção dos policiais ao demonstrar nervosismo ao perceber a aproximação da viatura. Ele tentou se evadir do local, mas foi alcançado e abordado. Durante a revista pessoal, os militares encontraram dois eppendorfs contendo cocaína.

Mesmo após a primeira abordagem, o homem voltou a tentar fugir, momento em que dispensou mais cinco eppendorfs da mesma substância pela via pública. Em nova revista, os policiais localizaram em um dos bolsos um invólucro com maconha, com peso aproximado de 12 gramas.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

